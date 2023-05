Péry (BE): L’accident du camion militaire fait craindre le pire

Un poids lourd de l’armée s’est couché sur le flanc sur la Transjurane, mardi après-midi, dans une courbe à gauche à la hauteur de la commune de Péry-La Heutte (BE). L’autoroute A16 a dès lors été fermée dans le sens de la montée durant plus de quatre heures. Le trafic a été dévié par le réseau secondaire, ce qui a provoqué d’impressionnants bouchons, qui se sont finalement étendus jusqu’à Bienne, explique le «Journal du Jura». Certains ont par exemple mis deux heures et demie pour rallier Tavannes.