A1: camionnette dévorée par les flammes sur l’autoroute

«De loin, on voyait déjà la fumée. Dès lors, on a vite compris ce qu’il se passait quand on s’est retrouvés dans le bouchon», commente un automobiliste. Dimanche, vers 11h30, la cabine d’une camionnette à pont basculant s’est embrasée sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A1, entre Cossonnay et Villars-Sainte-Croix, direction Lausanne.



Pompiers et policiers sont rapidement arrivés sur place et la voie de droite a dû être fermée pour les besoins de l’intervention, ce qui a provoqué des ralentissements. «Nous avons attendu environ cinq minutes. Mais c’est surtout la chaleur que dégageait l’incendie qui m’a impressionné. D’autant plus que, avec le vent, ça partait dans tous les sens», poursuit notre témoin.