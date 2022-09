Suisse : Camions électriques, tunnels et incendie: un cocktail dangereux

En cas d’incendie, les véhicules électriques sont plus difficiles à éteindre que ceux avec un moteur à essence. Un accident dans un tunnel comme le Gothard fait craindre le pire.

L’incendie d’un camion électrique dans le Gothard pourrait entraîner la fermeture du tunnel durant plusieurs jours. Urs Jaudas

En cas d’incendie impliquant un camion électrique, «les tunnels suisses sont mal équipés», titre ce mardi le «Tages-Anzeiger». Le journal alémanique a interrogé Beat Walther, commandant suppléant des pompiers et des services de sécurité du tunnel du Gothard. Le succès grandissant des véhicules électriques, y compris les poids lourds, fait craindre le pire au responsable en place depuis plus de quinze ans. «C’est un scénario d’horreur absolu si un camion électrique prenait feu dans le tunnel du Gothard», dit-il.

Le problème? Les batteries électriques en feu sont plus difficiles à maîtriser pour les pompiers que les moteurs de véhicules à essence. En plus des gaz toxiques qui peuvent s’en échapper, l’intervention nécessite une plus grande quantité d’eau. Selon Beat Walther, un poids lourd en feu dans le Gothard pourrait entraîner une fermeture du tunnel durant plusieurs jours. Dans le pire des cas, si le convoi transportait de la marchandise inflammable, la route pourrait même être fermée pendant plusieurs semaines, avertit le responsable.

Italie et Autriche plus avancées

Ce danger inédit ne semble pas avoir été anticipé par les autorités suisses, constate le «Tages-Anzeiger»: un rapport rédigé en collaboration avec le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) et publié il y a deux ans indique que les directives et les normes ne traiteraient pas des effets potentiels de la mobilité électrique sur la sécurité des tunnels en Suisse, alors que les politiques encouragent activement les véhicules à énergie alternative.

«Même les directives de l'Office fédéral des routes concernant les installations de ventilation et de détection des tunnels routiers ne tiennent pas compte des effets de la part croissante de véhicules électriques et ne prévoient donc pas de mesures de réduction des risques», peut-on lire. Le journal indique encore que des pays comme l’Autriche et l’Italie sont déjà plus avancés en matière de sécurité avec l’installation dans les tunnels de système d’extinction diffusant de l’eau sous haute pression.