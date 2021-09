Genève - Camions vibreurs pour passer au crible le sous-sol du canton

Pendant six semaines, dès le 13 septembre prochain, des camions vibreurs vont sillonner le territoire genevois et quelques communes de France voisine à la recherche d’eau chaude dans les profondeurs du sous-sol. L’Etat et les Services industriels de Genève (SIG) vont en effet entamer une vaste campagne de prospection pour localiser les endroits les plus favorables à l’exploitation de la géothermie.