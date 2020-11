Historiquement, Fribourg Gottéron n’a guère de réussite dans la St.Galler Kantonalbank Arena. Face à une équipe locale qui n ’ avait plus rejoué depuis une éternité, les conditions semblaient réunies pour ne pas revivre une soirée compliquée. Après six minutes, Killian Mottet s’était d’ailleurs déjà créé deux occasions dangereuses dont un poteau (4e). Mais les hommes de Christian Dubé n’ont pas trouvé la faille face à Noel Bader, le deuxième gardien saint-gallois.

Les visiteurs alignaient, eux aussi, leur doublure. En l’absence de Reto Berra (ménagé), Connor Hughes a eu droit à sa première titularisation dans l’élite. À la 23e, l’ancien portier de Langenthal s’est fabriqué un but quasi tout seul sur un tir peu dangereux de Steve Moses (1-0). À la 35e, Rapperswil a inscrit le 2-0 par Andrew Rowe.

Peu après le 3-0 de Leandro Profico (51e), Andrei Bykov a redonné un semblant d’espoir aux Dragons (52e, 3-1). Mais Fribourg n’a jamais recollé au score et s’est finalement incliné sans gloire 4-1 après un nouveau but d’Andrew Rowe , et devra se relever samedi contre Bienne (19 h 45).