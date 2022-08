Trop connecté?: Camp scout forcé de s’adapter à l’ère des réseaux sociaux

La plus grosse édition du Mova est également la plus connectée. Jan Thoma/Mova

Y a match ou y a pas match?

Parmi les 30’000 campeurs, deux Glaronais de 18 et 19 ans ont eu l’idée de créer la page Instagram «Bula_Tinder» (NDLR: Bula est le nom suisse allemand du camp) pour stimuler les amourettes sur place, a récemment relevé «Blick». Le principe? Envoyer sa photo avec une courte description sur la page et attendre qu’un «match» se fasse. Plus de 160 jeunes entre 15 et 25 ans se sont déjà pris au jeu. Colin Vollmer, porte-parole de la manifestation, l’affirme: «des contrôles sont effectués et les standards de sécurité du camp sont respectés».

Une hyper-connexion nouvelle

Cette hyper-connexion est une nouveauté pour ce rassemblement qui se tient tous les quatorze ans. De quoi susciter les interrogations chez les scouts plus expérimentés. «C’est vrai qu’au départ, le but est de se retrouver dans la nature, concède «Baribal», la responsable de la prévention auprès de l'association du scoutisme vaudois. Mais chaque groupe gère son temps libre et l'utilisation des téléphones comme il l'entend.» La Vaudoise explique que ce sont les ados de 14-15 ans qui en feraient la plus forte utilisation. «Eux sont nés un téléphone à la main, explique-t-elle. Les plus âgés, eux, ont vécu le début de leur scoutisme sans smartphone. C’est plus facile pour eux de décrocher.»