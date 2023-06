Suisse: Campagne choc pour lutter contre la violence au couteau chez les ados

La vidéo de la campagne «Ta mère». tamere.info

La Prévention suisse de la criminalité (PSC) et «Votre police ont lancé la semaine dernière une nouvelle campagne, en collaboration avec la Police cantonale de Bâle-Ville et la Police municipale de Zurich. Intitulée Ta mère, cette campagne entend sensibiliser les adolescents et les jeunes adultes aux dangers qu’ils courent en portant un couteau sur eux quand ils sortent le soir.

Le nombre de cas a quadruplé en six ans

Selon la Statistique policière de la criminalité, le nombre de lésions corporelles graves et d’homicides liés au port de couteaux et impliquant des mineurs a considérablement augmenté ces dernières années. Alors qu’en 2016 on dénombrait cinq homicides et quatre cas de lésions corporelles graves, les chiffres ont explosé en 2022. Lors de cette année noire, on a recensé douze homicides et 25 cas de lésions corporelles graves.

Les adolescents et les jeunes adultes sont de plus en plus nombreux à avoir sur eux des couteaux, légaux la plupart du temps, mais aussi illégaux. Ils croient souvent, à tort, qu’ils se protègent ainsi eux-mêmes et autrui. La campagne «Ta mère – ne veut pas te voir en prison thématise ce problème, notamment au moyen d’une vidéo.

«Avec cette campagne, nous souhaitons montrer qu’il existe de réelles options à la violence et qu’avoir un couteau sur soi ne fait qu’envenimer une situation conflictuelle , a déclaré Fabian Ilg, directeur de la PSC, dans un communiqué. «Notre objectif est d’encourager les jeunes à laisser leur couteau à la maison et à s’engager pour une cohabitation sûre et sans violence dans l’espace public. »

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boîte mail, l’essentiel des infos de la journée.