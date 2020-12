Suisse : Campagne contre la violence au sein des couples d’ados

La faîtière Aide suisse à la jeunesse et aux familles a réalisé un clip de prévention pour sensibiliser les jeunes à prendre conscience du problème et à identifier les situations à risque.

La violence au sein des couples n’est pas l’apanage des adultes. Elle existe aussi chez les jeunes. Et bien plus souvent qu’on le croit. Selon des études menées chez les 14-16 ans (11e année Harmos) dans les cantons de Vaud, Zurich et Neuchâtel, près de 60% des jeunes en couple ont été au moins une fois victimes de comportements violents ou abusifs. Raison pour laquelle la toute nouvelle association faîtière Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF), avec l’aide Pro Junior arc jurassien, publie son premier clip de prévention. But: que les jeunes prennent conscience du problème et puissent mieux identifier les situations à risque, fait-elle savoir dans un communiqué.