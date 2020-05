Canton de Vaud

Campagne de prévention contre les «Nuisances sonores»

Les services de police du canton de Vaud anticipent une augmentation des nuisances sonores dans le sillage de la pandémie. Ils estiment que les gens vont moins partir en vacances et profiteront de l’espace public pour se rencontrer.

«Par beau temps, les habitants de tout le canton se réunissent dans les parcs publics, sur les places de jeu, au bord des lacs, sur leur terrasse ou dans leur jardin. Ils partagent des moments de convivialité afin de décompresser et d’oublier cette situation difficile. Alcool et musique sont de la partie et, en ce moment, certaines personnes se montrent moins tolérantes à l’égard du bruit et font ainsi immédiatement appel à la police», selon le communiqué.