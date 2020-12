«D’une ampleur historique» selon le Canton, la campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera le 28 décembre prochain, à Genève. Elle s’adressera d’abord aux plus de 75 ans, soit les personnes les plus vulnérables, qui risquent davantage de développer une forme grave de la maladie.

Courriers aux seniors

Les premiers vaccins seront inoculés fin décembre dans un immeuble avec encadrement pour personnes âgées (IEPA) et dans des unités spécifiques de l’hôpital cantonal. Puis, dès le début de l’année, dans les établissements médico-sociaux (EMS) et plus largement aux HUG.

Femmes enceintes et moins de 16 ans exclus

Au fur et à mesure de l’arrivée des lots, la campagne sera étendue aux résidents genevois de 65 à 74 ans et à ceux, plus jeunes, en situation de vulnérabilité clinique (maladie cardiaque, obésité, etc.). Puis enfin au reste de la population. Les médecins traitants, les pharmaciens ou encore les cliniques privées participeront alors activement à l'opération de vaccination. Pour l’heure, cette dernière ne concernera pas les femmes enceintes et les jeunes de moins de 16 ans, «par manque de données», précise le Canton.