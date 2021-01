Royaume-Uni : Campagne de vaccination: «Nous allons fonctionner 24h sur 24»

Le Royaume-Uni, l’un des pays les plus endeuillés par la pandémie, souhaite accélérer sa campagne de vaccination. À ce titre, il veut, d’ici à la mi-février, vacciner environ 15 millions de personnes.

Confronté à une flambée de contaminations attribuées à un variant considéré plus contagieux, le Royaume-Uni veut vacciner d’ici à mi-février les plus de 70 ans et les soignants, soit environ 15 millions de personnes. «Nous allons fonctionner 24 heures sur 24 et sept jours sur sept dès que possible», a déclaré Boris Johnson devant les députés.