Suisse romande

Les orages estivaux ont coûté plus de 100 millions

Les assurances cantonales de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura lancent une campagne pour mieux se protéger contre les orages.

Les établissements cantonaux d'assurance des cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura lancent une grande campagne de prévention sur la meilleure façon de se protéger contre les orages d'été. Le ciel se déchaîne en effet avec de plus en plus de violence ces dernières années et occasionne d'importants dégâts.