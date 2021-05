Cyclisme : Campenaerts vainqueur près de la Slovénie

Le Belge Victor Campenaerts (Qhubeka), détenteur du record de l’heure, a remporté la 15e étape du Tour d’Italie cycliste, dimanche, à Gorizia (nord-est), ville-frontière avec la Slovénie. Le Colombien Egan Bernal (Ineos) a gardé le maillot rose de leader à la veille de la grande étape de montagne des Dolomites.

Un groupe de 15 éléments a pris les devants aussitôt le second départ donné pour s’assurer une avance confortable et entrer en Slovénie avec une dizaine de minutes d’avance. Sur le circuit transfrontalier à effectuer trois fois avant le final menant à Gorizia, Campenaerts a fini par trouver l’ouverture à 22 kilomètres de l’arrivée et a été suivi seulement par Riesebeek et l’Espagnol Albert Torres (Movistar).