Suisse : Camping-cars trop lourds pour être conduit avec le permis auto

Camping-cars et mobile homes ont le vent en poupe en Suisse. En 2000, notre pays comptait 22’518 camping-cars et, en 2021, ils étaient déjà 79’899. La grande majorité d’entre eux appartiennent à la catégorie des moins de 3,5 tonnes, et peuvent être conduits avec un permis de conduire pour voiture (permis B).

Mais ces engins deviennent de plus en plus sophistiqués et prennent du poids. Et, si la barrière des 3,5 tonnes est dépassée, il faut passer un permis poids lourd (permis C1). Ce d’autant plus si vous tractez une remorque dépassant les 75 kilos. Pour cela, il faudra passer un nouveau permis, ce qui a un coût.