Nord vaudois: Camping maudit de nouveau ravagé par les éléments

Les images sont impressionnantes et rappellent celles qu’on voit défiler sur nos écrans lors des cyclones et ouragans dans les zones caribéennes. Ce paysage de désolation avec ses troncs déracinés a pourtant pour théâtre le camping VD8 de Cheseaux-Noréaz, au sud du lac de Neuchâtel. Sous des rafales de la bise, 21 arbres – des pins pour la plupart – sont tombés lors du dernier week-end de février. Bénévoles et professionnels s’activent pour rendre au lieu ses charmes et permettre l’ouverture du site, comme prévu, le 1er avril.

Ce n’est pas la première fois que les éléments se déchaînent sur ce camping. En juillet 2004, cinq pins déracinés par le joran avaient fait quatre blessés. Six ans plus tard, 300 campeurs avaient dû déguerpir à cause d’un coup de tabac, qui avait fauché une vingtaine d’arbres, dont certains s’étaient écrasés sur des caravanes. En mai 2015 et en juillet 2021, la zone avait été inondée et évacuée.

«Les campeurs qui viennent ici sont des amoureux de la nature. Ils savent que notre camping est proche d’une réserve naturelle. Il n’y a pas de digue et on s’expose à ce genre de dégâts», explique Marc Waldispuehl, président du VD8. «Mon plus gros souci, ce ne sont pas les arbres déjà tombés, mais c’est de sécuriser ceux qui menacent de le faire. Les forestiers dressent un état de lieux et procéderont aux abattages nécessaires», poursuit celui qui administre aussi les campings des Cluds et du Pécot, à Grandson.