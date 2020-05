Coronavirus

Campione d'Italia craint son retour dans l'UE

L'enclave de Campione d'Italia sur le lac de Lugano est de nouveau pleinement italienne depuis le 1er janvier dernier. Le coronavirus ne simplifie pas le rattachement.

Compliqué de faire les courses

«D'autant plus que depuis la fermeture du casino, il n'y a pratiquement plus de magasins dans l'enclave. Il ne reste plus que quelques boutiques, salons de coiffure et bars. Or les habitants ont besoin de sortir pour aller faire leurs courses, soit au Tessin soit en Italie, et ceci sans être soumis à trop de restrictions.»