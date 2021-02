Novartis : Campus des sciences de la vie en Argovie

Novartis transforme son site de production de Stein (AG) en parc technologique, sous le nom de Life Science Park Rheintal.

«La Suisse est un emplacement important pour notre réseau de production. Des investissements de plus de 200 millions de francs suisses, réalisés en 2020 et 2021 en faveur des sites de Stein (AG) et de Schweizerhalle (BL) (BS), renforcent notre engagement dans cette région», déclare Steffen Lang, responsable de Novartis Technical Operations et membre de la direction du groupe Novartis. «Avec la transformation du site de Stein en Life Science Park Rheintal, nous envoyons un signal positif pour la région d’Argovie et la Suisse en temps que centre industriel.»

Autorités satisfaites

Plus de 2000 collaborateurs de trois entreprises de produits pharmaceutiques et de biotechnologie travaillent actuellement sur le site du futur Life Science Park Rheintal dans les domaines de la recherche, du développement et de la production. Novartis y exploite une usine de production pour les médicaments sous forme solide, une pour les médicaments stériles à injecter, une pour les thérapies cellulaires et géniques, et un centre de broyage et de mélange pour la production chimique. L’entreprise chimique et pharmaceutique Lonza est présente à Stein depuis 2019, tandis que l’entreprise de biotechnologie Celonic est arrivée cette année.