Campus romands: les manifs pour la Palestine gênent les juifs

Une bonne partie de la mobilisation pro-palestinienne prend place sur les campus des Hautes écoles romandes. Traditionnellement, les milieux académiques sont souvent le lieu de débats et d’actions de sensibilisation aux grands changements sociaux et aux conflits armés dans le monde. Dans le cas du Proche-Orient, cette mobilisation aurait toutefois une couleur trop teintée en faveur de la cause palestinienne, et elle commence à déranger les communautés hébraïques, rapporte mercredi «Le Temps». «Cela génère de l’inquiétude supplémentaire pour les Suisses de confession juive», estime Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (Cicad).