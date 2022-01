Football : CAN: Le Burkina Faso sort la Tunisie

Les Burkinabés rejoignent les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations.

Dango Ouattara (à dr.) a marqué le seul but du match contre la Tunisie avant d’être expulsé.

Un but magnifique, un carton rouge, Dango Ouattara a tout connu dans le même match mais envoyé le Burkina-Faso vers sa quatrième demi-finale de Coupe d’Afrique des nations, en battant la Tunisie (1-0), samedi à Garoua.

Toutes les émotions dans un même match. Dango Ouattara, 19 ans, a signé un but formidable, parti presque de son camp, et résistant en armoire à glace à la double charge d’Oussama Haddadi et Dylan Brown, marquant à la dernière seconde avant la pause (45e+3).