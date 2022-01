Football - Le Cameroun et le Cap-Vert lancent bien leur CAN

Le Xamaxien Dylan Tavares et Suleman Hamid se disputent le cuir lors du match entre l’Éthiopie et le Cap-Vert.

Le Cameroun s’est fait peur à Yaoundé pour l’ouverture de sa CAN. Auteurs d’un début de match assez moyen, probablement à cause de la pression de vouloir réussir devant leur public, les Lions Indomptables ont eu besoin de deux penaltys pour prendre le dessus sur le Burkina Faso.

Mené 0-1 par les Burkinabés à la suite d’une sortie manquée par André Onana, le gardien de l’Ajax Amsterdam, le pays hôte a comblé son retard et pris l’avantage juste avant la mi-temps avec deux penaltys parfaitement transformés par Vincent Aboubakar. Cette victoire lors du match d’ouverture devrait libérer le Cameroun qui est l’un des favoris de cette compétition.

Seul représentant de Super League sur la pelouse, le joueur de Young Boys Nicolas Moumie Ngamaleu était titulaire et a disputé 81 minutes de cette rencontre. Malheureusement pour lui et le Cameroun, il est un peu passé à côté de son match. L’ailier a été brouillon et n’a pas vraiment pesé positivement sur le jeu de son équipe.