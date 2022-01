Football – CAN: Le Nigeria qualifié, l’Egypte se relance

Football : CAN: Le Nigeria qualifié, l’Égypte se relance

Faciles vainqueurs du Soudan, les «Green Eagles» rejoignent le Cameroun et le Maroc en huitièmes. Les Égyptiens ont battu la Guinée-Bissau grâce à Salah.

Le Nigeria a rejoint le Cameroun et le Maroc en 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en remportant lui aussi une deuxième victoire, contre le Soudan (3-1), débordé samedi à Garoua.

Les «Green Eagles» sont les maîtres du Nil. Ils confirment la très belle impression laissée contre l’Égypte (1-0) au premier match. Samuel Chukwueze (3e), sur une remise de Joe Aribo, Taiwo Awoniyi (45e+1), avec un coup de billard sur un défenseur, et Moses Simon (46e), après un long appui sur Awoniyi, ont concrétisé la domination des Nigérians.

Le Soudan largué

La sanction est venue après une double faute d’Ola Aina sur Mustafa Karchom, une en marchant sur son pied, l’autre en tirant son maillot. Il a cependant fallu l’arbitrage vidéo pour les détecter. Sinon, hormis une frappe de Yasin Ahmed (8e) de peu à côté, les Soudanais ont eu trop de peine à approcher le but de Maduka Okoye.

Le Nigeria aurait pu gagner plus largement encore s’il n’avait pas raté tant d’occasions, notamment par Simon, à un mètre de la ligne (44e). Comme contre l’Égypte, le Nigeria a gaspillé et a baissé de régime au bout d’une heure de jeu.

C’est la petite faiblesse de l’équipe la plus emballante depuis le début de la Coupe d’Afrique. En outre le Nigeria participe activement à la fête en remplissant dignement le stade de Garoua, près de sa frontière. Il a tous les atouts d’un favori.

Salah le sauveur

L’Égypte, après son entrée ratée, a réagi contre la Guinée-Bissau et signé un premier succès (1-0) grâce à un but de sa star Mohamed Salah, à Garoua.

«Mo» Salah a ouvert le score en reprenant de volée (69e) une louche de «Trezeguet» – Mahmoud Hassan de son vrai nom – et délivré les Pharaons, peu tranchants.

Avant le prix «FIFA The Best», décerné lundi, dont il est l’un des finalistes avec Lionel Messi et Robert Lewandowski, l’attaquant de Liverpool a retrouvé des couleurs après une prestation terne contre les «Green Eagles» mardi. Le joueur des Reds a été plus à l’aise face aux «Djurtus» (lycaons), replacé sur le côté droit d’une attaque à trois plutôt qu’en pointe.