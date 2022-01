Football : CAN: Pas payé, il part avec les micros avant la conférence de presse

Juste avant la rencontre entre joueurs et journalistes, une personne a grimpé sur l’estrade, a pris le micro et des câbles, puis est partie en courant.

Le coach du Burkina Faso, Kamou Malo, et un de ses joueurs, Adama Guira, ont dû changer de place pour répondre aux questions.

Un technicien a débranché câbles et micros, juste avant le début des conférences de presse de Tunisie-Burkina Faso, pour protester contre le fait de ne pas avoir été payé, vendredi à la veille du quart de finale de la CAN à Garoua.

Quelques secondes avant la première conférence, celle de la Tunisie, une personne a grimpé sur l’estrade, a pris le micro et des câbles puis est partie en courant, a constaté un journaliste de l’AFP. Des officiels ont essayé de le rattraper, mais il s’est enfui.

Un seul micro

Des journalistes présents sur place ont rassemblé du matériel et prêté micros et câbles, mais il manquait un micro pour la salle et les représentants des médias posaient leurs questions d’une voix puissante pour être entendus.