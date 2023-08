Canada : Kenneth L. accusé d’avoir vendu une substance d’aide au suicide sur internet

Plus de 1200 colis envoyés à travers le monde

Les autorités soupçonnent Kenneth L., 57 ans, d’avoir vendu sur plusieurs sites internet depuis fin 2020 une substance habituellement utilisée comme additif alimentaire, en ciblant «les personnes présentant un risque d’automutilation». Plus de 1200 colis ont été envoyés à travers le monde, dont 160 au Canada, mais la police ne sait pas s’ils contenaient tous ce composé toxique.

Les forces de l’ordre n’ont pas précisé combien de personnes étaient décédées, mais ont indiqué que les victimes canadiennes étaient âgées de 16 à 36 ans et vivaient dans l’Ontario, la province la plus peuplée. «Chacun des chefs d’inculpation est lié à une personne qui est décédée», a toutefois déclaré l’inspecteur Simon James, responsable de l’enquête. Les nouvelles accusations portent à 14 le nombre de chefs d’inculpation pesant contre Kenneth L. Il avait été arrêté début mai, et inculpé pour avoir prodigué un «conseil ou aide au suicide» à deux personnes.