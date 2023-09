Canada: Deux morts et six blessés lors d’une fusillade à Ottawa

Getty Images via AFP

Deux personnes ont été tuées et six blessées dans la nuit de samedi soir à Ottawa lors d’une fusillade sur le parking d’un lieu de réception où se déroulaient deux mariages, a annoncé la police, qui n’exclut aucune piste.

«J’ai entendu des coups de feu rapides, des cris, et puis il y a eu une pause avant qu’au moins 15 ou 16 autres coups ont été tirés», a raconté à l’AFP Nico, 28 ans, qui souhaite ne pas divulguer son nom de famille. Deux hommes, âgés de 26 et 29 ans, vivant à Toronto, ont été tués, a annoncé la police d’Ottawa. Des Américains figurent également parmi les six blessés, a-t-elle indiqué, précisant que leur vie n’est pas en danger.