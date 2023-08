Canada: Face aux incendies «extrêmes», 30’000 personnes évacuées

La situation dans cette région très prisée des plaisanciers et des randonneurs est «très dynamique», a déclaré Bowinn Ma, responsable des situations d’urgence de la province de Colombie-Britannique, dans l’ouest du pays. Environ 30’000 personnes ont reçu un ordre d’évacuation, tandis que 36’000 autres sont en état d’alerte et prêtes à fuir.

Kelowna, ville de 150’000 habitants, asphyxiée par une épaisse fumée, est le dernier centre urbain en date à être victime des dramatiques feux de forêt à travers le Canada, où des millions d’hectares ont brûlé. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré s’être entretenu avec le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, de la «situation des incendies de forêt en évolution rapide et incroyablement dévastateurs» et a promis des ressources fédérales.

Des pompiers d’Australie, du Mexique, du Brésil et du Costa Rica, ainsi que de l’est du Canada, aident la Colombie-Britannique à combattre les flammes. Les incendies touchent également le nord du Canada. «C’est la première fois que quelque chose comme cela, de cette ampleur, arrive dans la région», a expliqué samedi à l’AFP Tony Whitford, 82 ans. Lui et sa famille ont été évacués jeudi de Yellowknife, capitale des Territoires du Nord-Ouest cernée par les feux depuis plusieurs jours, vers Calgary dans l’Alberta, à quelque 1750 km au sud.

«Incroyable» exode

«Même si le feu n’est pas visible en surface, il est actif et énorme», a-t-il dit, ajoutant que les températures devraient encore augmenter dimanche. À Yellowknife, Chris Greencorn, un responsable, a salué le travail des équipes qui œuvrent à bâtir autour de la ville des pare-feu et des systèmes d’arrosage et de canons à eau. Quelque 40 vols transportant environ 3500 passagers en provenance de Yellowknife sont arrivés à Calgary, ont indiqué des responsables de la ville, qui a mis à disposition près de 500 chambres d’hôtel.

Évacuation aux États-Unis

Les réfugiés du Grand Nord ont été accueillis dans une petite pièce pour être enregistrés et répartis dans des hôtels. Dans la région de Kelowna, la situation est également critique de l’autre côté du lac Okanagan, à West Kelowna (plus de 30’000 habitants) où «un nombre conséquent» de maisons a brûlé, selon les autorités.

De l’autre côté de la frontière, aux États-Unis, plusieurs milliers de personnes ont dû fuir les incendies de forêt dans l’État de Washington, où au moins un mort a été signalé, selon les médias locaux. Plus d’un millier de feux ravagent actuellement le Canada d’est en ouest, dont plus de 230 dans les Territoires du Nord-Ouest et plus de 370 en Colombie-Britannique.