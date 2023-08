Canada: Léger répit sur le front des incendies «apocalyptiques»

«D’un océan à l’autre, les Canadiens regardent horrifiés les scènes de dévastation apocalyptique et d’incendies qui se déroulent», a-t-il ajouté quelques heures avant une réunion de crise consacrée à la question des feux. Tous les regards sont tournés vers la province la plus à l’ouest, la Colombie-Britannique, en état d’urgence et qui concentre plus de 380 incendies de forêt, dont 14 mégafeux et 157 non maîtrisés, selon les autorités locales.