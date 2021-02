Politique : Canada: les «Proud Boys» placés parmi les groupes terroristes

Le gouvernement de Justin Trudeau, qui qualifie l’organisation suprémaciste de «néofasciste», l’a ajoutée à sa liste noire des entités politiques violentes.

L’organisation «néofasciste» des «Proud Boys» et douze autres groupes ont été ajoutés à la liste noire des entités terroristes au Canada, a annoncé mercredi le ministère de la Sécurité publique. Il s’agit, selon le ministère, «d’une organisation néofasciste qui se livre à la violence politique» et dont les membres «épousent des idéologies misogynes, islamophobes, antisémites, anti-immigrés et/ou suprémacistes blanches».

Fondés en 2016 et présents au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays, les «Proud Boys» ont «joué un rôle central dans l’insurrection» du 6 janvier au Capitole de Washington, indique le ministère dans un communiqué. Ils compteraient plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de membres en Amérique du Nord et seraient présents dans toutes les grandes villes du Canada, a indiqué à la presse un responsable gouvernemental, sous couvert de l’anonymat.