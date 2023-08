Canada: Nouvelles découvertes de possibles tombes d’enfants autochtones

«Ce que nous avons trouvé est déchirant et accablant: à ce jour, 93 possibles tombes anonymes ont été découvertes, 79 enfants et 14 nourrissons», a déclaré mardi Jenny Wolverine, cheffe de la communauté autochtone First nation English River, lors d’une conférence de presse. Et «ce n’est pas un chiffre définitif», a-t-elle renchéri, mettant en garde que ce nombre pourrait être plus élevé.