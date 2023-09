Canada: l'attraction s'arrête, ils passent une demi-heure la tête en bas

Spencer Parkhouse et sa sœur Mackenzie ne sont pas près de remonter sur un manège à sensations fortes. Les deux Canadiens de respectivement 11 et 15 ans passaient une bonne soirée à Canada’s Wonderland, un parc d’attractions situé à Vaughan (Ontario), quand ils ont décidé de tester le «Lumberjack». Il s’agit d’une attraction constituée de deux bras articulés en forme de hache, qui se balancent à 360 degrés autour d’un axe. Spencer, Mackenzie et d’autres visiteurs ont embarqué vers 22 h 40 et après quelques tours, le manège s’est brusquement arrêté.

Les deux bras se trouvant à la verticale à ce moment-là, les passagers se sont retrouvés coincés la tête en bas. Dans les premières minutes, Mackenzie et Spencer ont cru que cet arrêt faisait partie de l’aventure. Ils ont commencé à s’inquiéter en voyant arriver des ambulances. «Je me disais: quand est-ce qu’on va redescendre? Est-ce qu’on va redescendre un jour?» raconte le jeune garçon à CBC. L’attente commençant à devenir longue, certains occupants ont été pris de panique et quelqu’un a vomi, selon Spencer. Les deux enfants se sont efforcés de rester calmes, mais ont fini par ne plus sentir leurs pieds.

Traumatisés

Il était environ 23 h 05 quand le manège s’est remis en branle. «Le tour n’était pas fini, alors l’attraction continuait de tourner et nous étions là à nous dire: «Pitié, je ne veux pas être coincé à nouveau», raconte Spencer. Une fois les visiteurs de retour sur la terre ferme, le personnel s’est enquis de leur état de santé, selon Mackenzie. Deux d’entre eux se sont plaints de douleurs à la poitrine et ont été examinés à l’infirmerie du parc. S’ils n’ont pas été blessés, les deux jeunes Canadiens se disent traumatisés par cette expérience. «Je me demande si je remonterai sur ces attractions à sensations fortes, parce que maintenant j’en ai peur», confie l’adolescente.