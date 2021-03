France : Canal+ aurait censuré un docu pour protéger Ménès

Selon un site français, plusieurs passages de «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste» ont été coupés avant sa diffusion.

Officiellement, Canal+ a pris cette décision parce qu’elle pensait que «le documentaire était plus fort en donnant toute la paroles aux femmes», rapporte «Le Parisien». Cependant, le choix de ne pas diffuser l’entretien entre Marie Portolano et Pierre Ménès – ainsi que deux scènes dans lesquelles le journaliste soulevait la jupe de sa consoeur et embrassait Isabelle Moreau par surprise – partait d’une volonté de protéger le journaliste «plutôt que de le voir exposé à la vindicte avec la diffusion du documentaire».