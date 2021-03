Canal de Suez : Navire bloqué: 130’000 moutons en danger de mort

Onze cargos partis de Roumanie et transportant du bétail vivant sont actuellement affectés par le blocage du canal de Suez, ont annoncé samedi les autorités sanitaires à Bucarest.

«Des représentants des transporteurs ont été contactés et ont assuré qu’il y avait suffisamment de nourriture et d’eau à bord des navires pour les prochains jours», a déclaré l’Agence nationale sanitaire vétérinaire (ANSVSA) dans un communiqué publié dans la soirée.

L’Ever Given, un porte-conteneurs de plus de 220’000 tonnes et de 400 mètres de long, est coincé depuis mardi dans le sud du canal, à quelques kilomètres de la ville de Suez, et bloque cette voie stratégique qui voit passer environ 10% du commerce maritime international, selon des experts.