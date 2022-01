Médias français – Canal+ et Netflix pourront diffuser plus vite des films après leur sortie

Netflix sourit, Disney grimace

Cette nouvelle chronologie des médias marque une nouvelle étape de l’intégration des géants américains de la vidéo en ligne dans l’écosystème du cinéma français. En décembre, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou encore Apple TV avaient officiellement intégré le système français de financement des productions audiovisuelles et cinématographiques. Ils devront verser de 20 à 25% de leur chiffre d’affaires en France pour la production locale, une manne espérée de 250 à 300 millions d’euros par an pour les films, séries, et autres fictions tricolores, dès cette année.