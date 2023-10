Laure Boulleau annonce sa grossesse en direct sur Canal+

Surprise pour les personnes qui ont regardé le match entre Newcastle et le PSG, mercredi 4 octobre 2023. Peu avant le début de la rencontre ponctuée d’un but magnifique du Suisse Fabian Schär, Hervé Mathoux et Laure Boulleau animaient l’avant-match sur Canal+ depuis le bord du terrain de St. James Park. C’est alors que la consultante sportive de 36 ans, ex-joueuse pro de foot, a annoncé qu’elle était enceinte.