Grande-bretagne

«Canard, lapin» au menu de l’anni d’Archie

Le Prince Harry et Meghan ont partagé une vidéo du premier anniversaire de leur petit garçon.

On avait pas vu sa bouille depuis décembre. Mais pour son premier anniversaire, Harry et Meghan ont diffusé des images de leur fils, Archie. Publiée sur le compte Instagram de l’association «Save Children UK», une vidéo montre le petit, assis sur les genoux de sa mère en train de lui faire la lecture de son livre favori, «Le canard et le lapin».