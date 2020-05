Santé

Covid-19: l'espoir d'un traitement anti-cancer

Des chercheurs ont constaté les effets protecteurs contre le coronavirus d'anti-androgènes prescrits pour les patients atteints d'un cancer de la prostate.

De manière générale, les hommes souffrant d'un cancer ont un risque 1,8 fois plus élevé que la moyenne de contracter le Covid-19 et d'évoluer vers une forme grave par rapport à la population de sexe masculin.

En y regardant de plus près, les chercheurs ont constaté que seulement quatre des 5273 hommes traités par anti-androgènes en Vénétie ont contracté la maladie, et aucun n'en est mort. En comparaison, sur les 37'161 hommes ayant également un cancer de la prostate mais non traités aux anti-androgènes, 114 sont tombés malades et 18 sont morts.