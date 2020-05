Suisse

Cancer: enfants plus à risques dans certaines régions

Le nord du canton et de Zurich et le Seeland présentent une incidence accrue de tumeurs cérébrales chez les jeunes.

Les scientifiques de l’Université de Berne ont analysé la répartition spatiale des risques de cancer chez les enfants entre 1985 et 2015.

Des chercheurs de l'Université de Berne ont trouvé des indices de risques accrus de cancer chez les enfants vivant dans certaines zones géographiques de Suisse. Deux régions présentaient une incidence accrue de tumeurs cérébrales, l'une dans le nord du canton de Zurich et l'autre dans le Seeland.

Sur la base des résultats, les chercheurs exigent l'intensification de la recherche des causes de tumeurs cérébrales. C'est une équipe de scientifiques de l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne qui a examiné la répartition spatiale des risques de cancer chez les enfants entre 1985 et 2015.