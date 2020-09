Santé : Cancer: «On sait qui va récidiver dans les cinq ans»

Des chercheurs français ont développé un logiciel pour savoir si un patient atteint du cancer s'expose à une rechute dans les 5 ans, permettant de mieux définir les traitements.

Le but des chercheurs est de ne plus devoir administrer à presque tous les malades une chimiothérapie.

Comment savoir si un traitement lourd préventif est nécessaire lorsqu’une personne est atteinte d’un cancer? A Dijon, une équipe de chercheurs a mis au point un logiciel, gratuit et fonctionnant sur un simple PC, qui permet de prédire les risques de rechute. On le sait, une fois la tumeur enlevée, commence un autre combat: éviter la récidive et tenir cinq ans, délai à partir duquel on peut parler de guérison. Jusqu'à aujourd'hui, la seule parade consiste à administrer à presque tous les malades une chimiothérapie, un traitement préventif aux effets secondaires très handicapants.