sortie ciné

«Cancion sin nombre»; un cauchemar éveillé

Une maman fait tout pour retrouver le bébé qu’on lui a volé à sa naissance. Poignant.

Conflit entre le gouvernement et les guérillas, grandes manifestations: en 1988 le Pérou est au plus fort de sa crise politique. Georgina (Pamela Mendoza, sublime) a 20 ans et elle attend son premier enfant. Elle vit dans un cabanon, sans ressources. Un jour, alors qu’elle vend ses légumes dans la rue à Lima, elle entend une publicité pour une clinique qui fait accoucher les femmes gratuitement.