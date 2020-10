«Les Anges» : Candidats emblématiques pour la saison 13

NRJ12 a prévu de faire revenir des stars des «Anges» pour ce qui devrait être la dernière saison du programme.

Selon le youtubeur Sam Zirah, Frédérique Brugiroux (saisons5, 6 et 9 et «Les vacances des Anges»1, 2 et 3) et Aurélie Dotremont saisons5 et 11 et «Les vacances des Anges»1) seraient sur le point de signer leur contrat. Nabilla Vergara et Amélie Neten auraient également été approchées