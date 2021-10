Genève : Candidats recherchés pour représenter la jeunesse

Le conseil de la jeunesse, nouvel organe consultatif composé d’une vingtaine de Genevois âgés de 14 à 21 ans, sera mis sur pied pour début 2022.



« Ta voix, notre avenir » : c’est par cet intitulé que le Département de l’instruction publique (DIP) lance ce mardi un appel à candidatures pour le premier conseil de la jeunesse genevois (CJGE). Cette institution, issue de la nouvelle loi sur l’enfance et la jeunesse, est consultative. Elle sera composée de 20 à 25 jeunes âgés de 14 à 21 ans et aura plusieurs missions: émettre des préavis sur des projets de loi ou des objets parlementaires concernant la jeunesse, que ce soit au niveau cantonal ou communal, faire des propositions aux différentes autorités, représenter les jeunes auprès d’elles, et participer aux travaux de la commission de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité.