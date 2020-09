Présidentielle en Côte d’Ivoire : Candidature de Ouattara acceptée, pas celles de Soro et Gbagbo

Le Conseil constitutionnel ivoirien a estimé lundi que le président Alassane Ouattara pouvait se représenter mais que l’ex-président Laurent Gabgbo et l’ex-Premier ministre Guillaume Soro, tous deux condamnés par la justice, n’en avaient pas le droit.

Le Conseil constitutionnel a validé la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé et a rejeté celles de l’ex-président Laurent Gbagbo et de l’ex-chef rebelle et Premier ministre Guillaume Soro à la présidentielle du 31 octobre en Côte d’Ivoire.