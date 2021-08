Cinéma - «Candyman»: dites son nom cinq fois et il viendra…

«Candyman. Candyman. Candyman. Candyman. Candyman». Appelez-le cinq fois face à un miroir et il viendra aussitôt vous tuer… Artiste à Chicago, Anthony ( Yahya Abdul-Mateen ) est en panne d’inspiration. Mais lorsqu’il entend la légende du célèbre croquemitaine qui distribue des bonbons d’une main et assassine des victimes avec le crochet qui remplace l’autre, il trouve un nouvel élan pour ses peintures.

Produite et scénarisée par Jordan Peele («Get Out», «Us»), cette suite-remake du film de 1992 démarre bien: elle distille son mystère au compte-goutte dans une trame solide, et le fait de mêler l’histoire de Candyman à l’art créé par le personnage principal est une forte bonne idée. Là où tout ça fonctionne nettement moins bien, c’est lorsque le film chausse ses gros sabots pour dénoncer la ségrégation. Le propos sociopolitique devient alors surligné au gros marqueur et fait déboucher le récit sur une fin qui semble bâclée. Dommage!