Boxe : «Canelo» entre dans la légende des super-moyens

Le Mexicain Saul «Canelo» Alvarez est devenu le premier boxeur à unifier les titres chez les super-moyens, en battant par arrêt de l’arbitre à la 11e reprise l’Américain Caleb Plant, samedi à Las Vegas.

Implacable et au sommet de sa boxe, Saul «Canelo» Alvarez est entré dans l’histoire des super-moyens, en unifiant les titres avec une victoire aux dépens de Caleb Plant, par arrêt de l’arbitre à la 11e reprise, samedi à Las Vegas. Au fur et à mesure d’un combat dominé de la tête et des épaules par le Mexicain, la question n’était pas de savoir si l’Américain pourrait créer une improbable sensation, mais de savoir s’il finirait debout.