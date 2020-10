Vésenaz (GE)Canicrottes à eau: pare-brise explosé, conductrice blessée

Un traumatisme crânien et de gros dégâts matériels. C’est ce dont a été victime une conductrice, vers 1h30, lundi, sur la route de Thonon, à Vésenaz (GE). Alors qu’elle circulait en direction d’Hermance, à la hauteur de la Coop, son pare-brise a soudain reçu un impact et a éclaté, relate Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale genevoise. Sortant de son véhicule pour constater les dommages, l’automobiliste a été la cible d’un autre projectile, mouillé et lancé violemment en plein visage.