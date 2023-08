Canicule: On ne va pas demander aux élèves de courir un 1000m

Certains élèves iront se promener dans la nature (image d’illustration). Pixabay

Le fameux dôme de chaleur qui recouvre la Suisse depuis environ une semaine fait suer, y compris dans les écoles. Afin de préserver les élèves, le Canton de Genève a pris une décision inédite: rendre l’école facultative les après-midi de ce jeudi et de ce vendredi. Ailleurs en Suisse romande, en revanche, une telle décision n’est pas à l’ordre du jour.

Dans le canton de Vaud, par exemple, seule l’école de Nyon-Marens a raccourci les cours. Mais il s’agit d’une exception, liée à une panne technique du système de ventilation. «Sur le plan général, il y a eu, depuis vendredi passé, des contacts entre la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) et une poignée de directions concernant 4 à 5 bâtiments au sujet de la chaleur. Aucune autre décision de ce type n’a toutefois été annoncée au département pour l‘instant», explique Julien Schekter, porte-parole de la DGEO.

Depuis que le Canton a repris les écoles en 2008, il n’y a d’ailleurs pas eu de directives cantonales ou de base légale concernant des «congés chaleur», voire une température limite pour ne pas envoyer les enfants à l’école. «Nous avons sur l’ensemble du canton quelque 1000 bâtiments, répartis de Château-d’Œx à Coppet. Les situations sont très différentes d’un site à l’autre. Nous nous devons donc de faire confiance aux directions pour prendre les bonnes décisions», poursuit Julien Schekter. À noter qu’en 2003, certaines communes avaient mis en place des congés chaleur.

La chaleur, une question d’altitude

Le Valaisan Jean-Philippe Lonfat, chef du Service de l’enseignement, explique pour sa part que «nous n’avons pas prévu de congé de chaleur. Mais nous avons transmis aux écoles quelques directives pragmatiques, essentiellement basées sur le bon sens: on ouvre la nuit pour aérer, ne pas oublier de faire boire les élèves, sortir des salles et faire d’autres activités. Par exemple, en sport, on ne va pas leur demander de faire un 1000m sous le soleil. Nous savons que la chaleur peut être problématique à certains endroits, comme là où il y a des containers de type Portakabin. Mais il faut juste faire avec et s’adapter.»

Pour Fribourg, Marianne Meyer Genilloud, porte-parole de l’enseignement, signale: «Ici, l’altitude n’est pas la même qu’à Genève. Nous sommes moins impactés par la chaleur et c’est plus ou moins à la fin des cours qu’elle est le plus élevée. Nous n’avons donc pas pris de disposition particulière, si ce n’est de demander aux enseignants d’adapter les cours et surtout de veiller que les enfants soient bien hydratés.»

À Neuchâtel, le discours est sensiblement le même: «Le Canton n’a pas prévu de rendre l’école facultative. Les 147 bâtiments scolaires de l’école obligatoire sont implantés à des altitudes variant entre 435 mètres et 1100 mètres et sont tous orientés différemment. Les directions d’écoles ont été invitées à identifier les îlots de fraîcheur à proximité des écoles (bord du lac, lisière de forêt, musée, etc.) et d’adapter les leçons en fonction. In fine, un enfant sera plus en sécurité à l’école sous la surveillance bienveillante d’un enseignant, que seul à la maison en l’absence de ses parents.»