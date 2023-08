En France, la vallée du Rhône passe en vigilance rouge canicule

Aux abords de la vallée du Rhône, la Drôme, l’Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire doivent basculer, mardi, à la mi-journée, dans le rouge, «compte tenu de la persistance de la vague de chaleur et des températures», a expliqué le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu.

Perpignan, 30 degrés à l’aube

«C’est étouffant, on a chaud et on transpire rapidement», constate Jocelyn Gilard, 20 ans, Toulousain en recherche d’emploi. «L’après-midi, les gens restent chez eux plutôt que de traîner en ville. Là, je suis sorti pour aller donner des CV, mais si c’est juste pour me balader, j’évite.»