Canicule: il a fallu monter à 5298 mètres pour trouver le zéro degré

La température diminue avec l’altitude et selon la saison et les conditions météorologiques, l’altitude au-dessus de laquelle la température descend en dessous de 0 °C varie. «Cette surface, appelée isotherme du zéro degré, sépare les couches d’air dont la température est supérieure à 0 °C à basse altitude de celles dont la température est inférieure au point de congélation à une altitude plus élevée», explique le service météorologique sur son site internet.