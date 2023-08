Canicule: Il n’a jamais fait chaud si longtemps à cette période depuis 1943

La canicule actuelle et surtout sa longueur sont exceptionnelles pour cette seconde quinzaine d’août. L’été 2023 s’annonce comme le troisième le plus chaud après 2003 et 2022.

Ce mercredi marque le treizième jour de canicule d’affilée, selon MeteoNews. 20 minutes/Marvin Ancian

Depuis plusieurs jours, la Suisse sue à grosses gouttes, écrasée par un dôme de chaleur. Et les jours se succèdent avec un thermomètre qui reste désespérément au-dessus de 30 degrés. Il faut dire que nous vivons une canicule exceptionnelle, selon MeteoNews mercredi. En effet, on ne trouve pas, durant la seconde quinzaine d’août, de vagues de chaleur aussi longues avec des températures aussi élevées dans les statistiques de ces 80 dernières années.

«Des vagues de trois à cinq jours avec 30 degrés et plus se produisent régulièrement durant la première moitié d’août, mais elles sont exceptionnelles durant la seconde moitié», précise l’organisme. Et il faut remonter à 1943 pour trouver de telles températures à cette période. Il avait fait alors entre 33,7 et 34,3 entre le 18 et le 21 août.

Nuits tropicales records

La canicule actuelle est en outre en train de battre plusieurs records, selon MeteoNews. Qui rappelle que l’isotherme du zéro degré a été mesurée à 5299 mètres dans la nuit de dimanche à lundi. Du jamais vu. En outre, les nuits tropicales sont aussi exceptionnelles. La nuit de mardi à mercredi, par exemple, il a fait 24,7 degrés à Vevey, le record en Suisse. Et avec 24,1 degrés, Lausanne-Pully a même vécu sa nuit la plus chaude depuis le début des mesures.

La durée de la canicule actuelle – on vit le treizième jour ce mercredi – va aussi battre celle de l’été du siècle de 2003, où treize jours de chaleur d’affilée avaient été enregistrés entre le 2 et le 14 août. Et celle de 2022, où quatorze jours de chaud avaient eu lieu en juillet, devrait aussi être dépassée. Seule l’année 1983 avait connu une série plus longue (seize jours).

Troisième été le plus chaud des mesures

Autant de mesures qui font que l’été 2023 est en passe de devenir le troisième été le plus chaud depuis le début des mesures, après 2003 et 2022. Même si les températures devraient chuter dès ce week-end, avec l’arrivée d’orages et d’averses qui feront baisser le mercure à 22 degrés dès lundi. La fin de l’été sans doute.