Suisse romande : Canicule: les cantons craignent des incendies de forêt

Une vague caniculaire s’apprête à déferler sur la Suisse romande, avec un pic de 35 degrés attendu. Les cantons mettent en garde la population, à une époque où les épisodes de canicule sont de plus en plus fréquents.

Les sols forestiers sont particulièrement secs et propices aux incendies.

On nous l’avait annoncé, on y est. Des températures très chaudes règnent depuis mercredi en Suisse romande. Et elles ne risquent pas de baisser de sitôt.