Météo: Canicule, tempête, feu de forêt: un mois de juillet mouvementé

Prévisions de pluie pour le 1er août. Ubimet/MeteoNews

Alors que les chances de passer la soirée du 1er Août au sec seront bonnes ce mardi, jour de fête nationale, avec des températures qui s’annoncent toutefois un peu fraîches, il est désormais possible de dresser le bilan du mois de juillet, qui a connu plusieurs événements météorologiques marquants en Suisse, selon MétéoSuisse.

Canicule et orages

Du 9 au 11 juillet, une période caniculaire de 3 jours s’est installée. Au nord des Alpes et en Valais, les températures maximales ont souvent atteint 33 à 36 °C et ont même dépassé 37 °C localement, comme à Genève (37,4 °C) et à Coire (37,6 °C). Certains sites ont mesuré la température maximale journalière la plus élevée pour le mois de juillet, depuis le début des mesures, par exemple à Zurich-Kloten avec 36,5 °C. Le 11 juillet, la station de Montana (VS), située à 1423 m d’altitude, a mesuré un nouveau record de chaleur avec 31,2 °C. Les jours tropicaux avec 30 °C ou plus sont très rares à cette altitude.

Au même moment, de violents orages ont balayé la Suisse et plusieurs sites ont mesuré de nouveaux records de vent pour les mois d’été. Un énorme complexe orageux s’est en effet développé le 11 juillet, en fin de journée, à l'ouest de la Suisse, puis a rapidement traversé le pays. Plus tard dans la soirée, vers 22h le système orageux recouvrait presque tout le pays. Le passage de l’orage a provoqué localement de fortes rafales. Dans le nord-ouest, on a mesuré 108 km/h à Fahy et 93 km/h à Delémont. Les bourrasques les plus violentes ont balayé une bande allant de la Suisse centrale au lac de Constance. Lucerne a enregistré 120 km/h, Wädenswil 125 km/h et le Steckborn 125 km/h. En plusieurs endroits, il s’agit d’un nouveau record de vent pour les mois d’été (juin à août).

Incendie de forêt en Valais

Au Sud des Alpes, une deuxième période caniculaire a suivi du 15 au 20 juillet. Cette période a été marquée par un incendie de forêt dans le Haut-Valais le 17 juillet, qui s’est rapidement étendu à une grande surface. Les travaux d’extinction, qui ont nécessité l’intervention d’hélicoptères, ont duré plusieurs jours. Les flammes ont menacé une partie du village de Ried-Mörel et des personnes ont dû être temporairement évacuées.

Tempête à La Chaux-de-Fonds

Enfin, le 24 juillet, un orage extrêmement violent a causé d’énormes dégâts dans la ville de La Chaux-de-Fonds. À la station de mesure de MétéoSuisse près de l’aérodrome, une rafale maximale d’une seconde a atteint 217 km/h. Cette valeur est encore en cours de vérification.

La tempête, probablement un downburst ou rafale descendante, a fait un mort et 40 blessés. De nombreux bâtiments ont été endommagés. Des arbres ont été déracinés et de nombreux véhicules ont subi des dommages. La tempête a renversé une grue de chantier et plié le pylône d’une ligne à haute tension. L’infrastructure ferroviaire a également été durement touchée et le trafic a dû être interrompu pendant plusieurs jours sur certaines lignes.

Pas de record de chaleur

En moyenne nationale, la température en juillet 2023 a atteint 15,9 °C, soit 1,3 °C de plus que la norme 1991-2020. Juillet 2023 ne fait donc tout juste pas partie des dix mois de juillet les plus chauds depuis le début des mesures en 1864. Le record de juillet de 17,8 °C date de l’été caniculaire de 2015. En Suisse, le mois de juillet s’est réchauffé de 2,1 °C entre la période préindustrielle 1871-1900 et aujourd’hui (1994-2023).

La température en juillet en Suisse depuis le début des mesures en 1864. Le mois de juillet actuel (point rouge) a atteint 15,9 °C, soit 1,3 °C de plus que la norme 1991-2020 (ligne verte). La ligne rouge montre la moyenne glissante sur 20 ans. MétéoSuisse

En Suisse romande, les quantités de pluie sont restées localement faibles jusqu’au 20 juillet, avec moins de 20 % de la norme mensuelle. En revanche, le Sud des Alpes a mesuré localement 80 à un peu plus de 100 % de la norme durant cette période, note encore MétéoSuisse.